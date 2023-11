Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Donnerstagmittag kaum bewegt

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 100,20 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im SIX SX-Handel kam die Nestlé-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 100,20 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 100,24 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 99,90 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,02 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 257.731 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2023 bei 97,09 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 3,10 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 117,73 CHF aus.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2023 4,85 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

