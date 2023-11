Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag ohne große Veränderung

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 100,22 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 100,22 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 100,28 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 99,90 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,02 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 542.747 Nestlé-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,58 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 97,09 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 117,73 CHF angegeben.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.238,00 CHF umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,85 CHF je Aktie.

