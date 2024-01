Blick auf Nestlé-Kurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag im Minusbereich

24.01.24 09:25 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 95,61 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 95,61 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 95,11 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,38 CHF. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 214.705 Stück gehandelt. Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Bei 95,11 CHF erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 113,36 CHF je Nestlé-Aktie an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nestlé am 25.04.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,84 CHF im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SIX-Handel SLI beendet den Dienstagshandel mit Verlusten Minuszeichen in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Minus Schwacher Handel: SPI liegt zum Handelsende im Minus

