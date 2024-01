Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag nahe Vortagesniveau

So bewegt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Nestlé-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 95,92 CHF.

Die Nestlé-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 95,92 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 96,03 CHF. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 95,01 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,38 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 883.646 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 116,84 CHF. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 17,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 95,01 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 0,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 113,36 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 22.02.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nestlé.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,84 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SIX-Handel SLI beendet den Dienstagshandel mit Verlusten

Schwacher Handel: SPI liegt zum Handelsende im Minus

Minuszeichen in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Minus