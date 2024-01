Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag tiefer

Nestlé im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 95,69 CHF.

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 95,69 CHF nach. In der Spitze fiel die Nestlé-Aktie bis auf 95,01 CHF. Bei 95,38 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.478.594 Nestlé-Aktien.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,01 CHF. Dieser Wert wurde am 24.01.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 113,36 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nestlé.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,84 CHF je Nestlé-Aktie belaufen.

