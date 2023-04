Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Nestlé 114,02 EUR

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr um 2,1 Prozent auf 113,80 CHF nach. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 113,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 114,06 CHF. Zuletzt wechselten 1.430.362 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 30.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,12 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 10,48 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,42 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 10,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 121,33 CHF aus.

Nestlé veröffentlichte am 21.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 5,01 CHF je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

