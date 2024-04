Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Nachmittag

24.04.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 94,38 CHF.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 94,38 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 94,82 CHF. Bei 93,94 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 1.291.621 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.04.2023 bei 116,84 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 91,01 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.02.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,57 Prozent. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,17 CHF. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 110,59 CHF. Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet. Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2024 4,98 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Freundlicher Handel: SLI zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain Dienstagshandel in Zürich: SPI zum Handelsende im Aufwind Gute Stimmung in Zürich: SMI letztendlich freundlich

