Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 93,12 CHF abwärts.

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 93,12 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,40 CHF aus. Bei 93,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.094.078 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 27.05.2023 markierte das Papier bei 112,38 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 25.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 89,52 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 3,87 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,17 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 109,82 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,97 CHF in den Büchern stehen haben wird.

