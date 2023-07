Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verteidigt am Montagvormittag Tendenz

Nestlé im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Bei der Nestlé-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 104,58 CHF.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Nestlé-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 104,58 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 104,96 CHF aus. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 104,58 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,88 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.206 Nestlé-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 118,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.07.2022 erreicht. Gewinne von 13,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,42 CHF. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 1,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 121,27 CHF.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nestlé am 25.04.2023. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.238,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.238,00 CHF eingefahren.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 25.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,96 CHF je Aktie aus.

