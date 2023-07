Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag kaum bewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von Nestlé zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Die Nestlé-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 104,76 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 104,76 CHF. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 105,04 CHF zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 104,58 CHF. Bei 104,88 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 310.232 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 118,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.07.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 103,42 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 1,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 121,27 CHF je Nestlé-Aktie an.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 22.238,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.238,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Nestlé.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,96 CHF je Nestlé-Aktie.

