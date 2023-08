Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Donnerstagnachmittag ins Plus

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 105,72 CHF.

Um 15:52 Uhr stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 105,72 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 105,78 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 105,36 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 757.260 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,38 CHF) erklomm das Papier am 26.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,03 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.08.2023 bei 102,78 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 2,78 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 120,50 CHF.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Nestlé dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Nestlé.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2023 4,93 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

