Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Nestlé zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 71,62 CHF bewegte sich die Nestlé-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 71,62 CHF. Bei 71,63 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Nestlé-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,35 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 71,38 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 139.617 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 21,91 Prozent niedriger. Bei 69,90 CHF fiel das Papier am 04.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,40 Prozent.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,09 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,31 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,32 CHF im Jahr 2025 aus.

