Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Freitagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Nestlé gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 100,08 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 100,08 CHF abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 99,93 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.483 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,75 Prozent hinzugewinnen. Bei 97,09 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,73 CHF an.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nestlé veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2023 4,85 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

