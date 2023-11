Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag stabil

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Nestlé. Mit einem Kurs von 100,26 CHF zeigte sich die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 100,26 CHF. Bei 100,46 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 99,93 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 299.483 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF an. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 14,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 97,09 CHF fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 117,73 CHF angegeben.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,85 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Freundlicher Handel: SLI notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsende im Aufwind

Börse Zürich: SMI schließt im Plus