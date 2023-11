Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 100,34 CHF.

Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 100,34 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 100,46 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 99,85 CHF. Bei 100,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 613.534 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2023 bei 97,09 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,73 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22.238,00 CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22.238,00 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,85 CHF je Nestlé-Aktie.

