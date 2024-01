Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 94,65 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 94,65 CHF. Der Kurs der Nestlé-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 94,42 CHF nach. Bei 95,07 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 775.394 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 23,44 Prozent Luft nach oben. Am 25.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 94,42 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 0,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 113,36 CHF.

Nestlé veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.238,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.238,00 CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,84 CHF im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

Zuversicht in Zürich: SPI bewegt schlussendlich im Plus

SIX-Handel: SMI letztendlich im Aufwind