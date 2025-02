Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Nestlé im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 87,48 CHF abwärts.

Die Nestlé-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 87,48 CHF nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 86,98 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 87,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 269.058 Nestlé-Aktien.

Am 08.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,62 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 12,73 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 72,82 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 16,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,09 CHF je Nestlé-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 CHF.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,55 CHF je Aktie belaufen.

