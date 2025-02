Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt stieg die Nestlé-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 88,74 CHF.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nestlé konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 88,74 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 88,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2.373.398 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Am 08.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 98,62 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 11,13 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 72,82 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,09 CHF aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 CHF an.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,55 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Börse Zürich in Rot: SLI zum Handelsende leichter

Optimismus in Zürich: SMI klettert zum Ende des Montagshandels

Schwacher Handel: STOXX 50 fällt zum Ende des Montagshandels zurück