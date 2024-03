Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé wird am Vormittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 94,08 CHF.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 94,08 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 94,00 CHF. Bei 94,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 95.146 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei 116,84 CHF erreichte der Titel am 26.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 19,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,01 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,17 CHF, nach 3,00 CHF im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,73 CHF für die Nestlé-Aktie.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,98 CHF im Jahr 2024 aus.

