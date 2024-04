Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 90,84 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 90,84 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nestlé-Aktie bisher bei 89,52 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 91,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2.337.354 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 116,62 CHF markierte der Titel am 10.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,38 Prozent. Bei 89,52 CHF fiel das Papier am 25.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,45 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,17 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,00 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,59 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Nestlé-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Nestlé-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,98 CHF je Aktie.

