Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag mit angezogener Handbremse

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 112,16 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Nestlé-Aktie sogar auf 112,26 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 112,02 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 112,26 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 72.357 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2022 auf bis zu 118,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,83 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,42 CHF. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 7,79 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,46 CHF je Nestlé-Aktie an.

Am 25.04.2023 äußerte sich Nestlé zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.238,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 27.07.2023 gerechnet. Am 25.07.2024 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,97 CHF im Jahr 2023 aus.

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie etwas leichter: US-Behörden prüfen Nestlé und Co. wegen möglicher Absprachen im Markt für Säuglingsnahrung

ChatGPT stellt Aktien-Portfolio zusammen - und schlägt beliebte Fonds deutlich

Analysten sehen für Nestlé-Aktie Luft nach oben

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com