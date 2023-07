Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag im Plus

So bewegt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 105,20 CHF zu.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 105,20 CHF. Bei 105,36 CHF erreichte die Nestlé-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 104,74 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 132.353 Stück.

Bei 118,70 CHF markierte der Titel am 30.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 12,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 103,42 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nestlé-Aktie bei 121,27 CHF.

Am 25.04.2023 lud Nestlé zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.238,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Nestlé die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,96 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

