Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tritt am Vormittag auf der Stelle

Nestlé im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 106,84 CHF.

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 106,84 CHF an der Tafel. In der Spitze legte die Nestlé-Aktie bis auf 106,84 CHF zu. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 106,58 CHF. Bei 106,82 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Nestlé-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.968 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 9,36 Prozent Luft nach oben. Am 18.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 102,78 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 3,80 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 120,50 CHF für die Nestlé-Aktie.

Nestlé veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 13.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,90 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SIX-Handel SLI beendet den Freitagshandel in der Verlustzone

Schwacher Handel: SPI beendet den Handel in der Verlustzone

SMI aktuell: SMI notiert zum Handelsende im Minus