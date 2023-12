Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 97,20 CHF.

Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 17:32 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 97,20 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 97,35 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,65 CHF. Bisher wurden heute 1.671.427 Nestlé-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,21 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2023 auf bis zu 96,12 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,33 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nestlé am 22.02.2024 präsentieren. Nestlé dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,84 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

