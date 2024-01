Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag gefragt

26.01.24 12:04 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt sprang die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 97,84 CHF zu.

Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere um 11:48 Uhr 1,7 Prozent. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 98,36 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 96,30 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 898.299 Nestlé-Aktien. Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.01.2024 Kursverluste bis auf 94,42 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,50 Prozent. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,36 CHF. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 22.238,00 CHF gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,84 CHF je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Donnerstagshandel in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Gewinne Freundlicher Handel: SPI präsentiert sich letztendlich fester SMI aktuell: SMI steigt zum Handelsende

