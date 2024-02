Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé büßt am Montagvormittag ein

Blick auf Nestlé-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 94,96 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 94,96 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 94,70 CHF. Mit einem Wert von 94,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 188.220 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 23,04 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.02.2024 bei 93,84 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,18 CHF. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 111,36 CHF aus.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 5,05 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Börse Zürich in Grün: SLI verbucht letztendlich Gewinne

Aufschläge in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus

Starker Wochentag in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen