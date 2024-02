Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Montagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 94,74 CHF.

Um 15:52 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 94,74 CHF ab. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 93,86 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 94,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1.904.652 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 116,84 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 23,33 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.02.2024 Kursverluste bis auf 93,84 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 0,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,18 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 111,36 CHF an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. Umsatzseitig standen 22.238,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 22.238,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,05 CHF je Nestlé-Aktie.

Redaktion finanzen.net

