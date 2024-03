Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé präsentiert sich am Vormittag stärker

Nestlé im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 94,87 CHF nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 94,87 CHF zu. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 94,87 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 94,76 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 87.945 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.04.2023 bei 116,84 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,16 Prozent. Am 29.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,01 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,17 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,00 CHF aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,59 CHF für die Nestlé-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nestlé am 25.04.2023. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Nestlé dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2024 4,98 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

