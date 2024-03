Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagmittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nestlé. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 95,28 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 95,31 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,76 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 462.689 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2023 auf bis zu 116,84 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 91,01 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 4,48 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,17 CHF. Im Vorjahr hatte Nestlé 3,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,59 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.238,00 CHF umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,98 CHF je Nestlé-Aktie.

