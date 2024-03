Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 95,45 CHF.

Um 15:52 Uhr ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 95,45 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,65 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,76 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.032.517 Nestlé-Aktien.

Am 26.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 18,31 Prozent niedriger. Bei 91,01 CHF fiel das Papier am 29.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 4,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,17 CHF belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,59 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Am 25.04.2023 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das vergangene Quartal hat Nestlé mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 25.07.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,98 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

