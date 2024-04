Kurs der Nestlé

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Freitagvormittag

26.04.24 09:24 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 93,04 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,0 Prozent auf 93,04 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Nestlé-Aktie bei 93,20 CHF. Mit einem Wert von 92,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 196.152 Nestlé-Aktien gehandelt. Bei einem Wert von 116,62 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.05.2023). Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 20,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,52 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 3,78 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,17 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,59 CHF aus. Am 25.04.2024 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Umsatz wurde auf 23,50 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,50 Mrd. CHF umgesetzt worden waren. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nestlé am 25.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,99 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich schwächer SIX-Handel SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein Verluste in Zürich: SPI liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

