Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Nestlé zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nestlé-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 93,02 CHF.

Um 15:52 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 93,02 CHF nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 93,70 CHF. Mit einem Wert von 92,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.034.726 Nestlé-Aktien gehandelt.

Bei 116,62 CHF markierte der Titel am 10.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 25,37 Prozent Plus fehlen der Nestlé-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.04.2024 (89,52 CHF). Abschläge von 3,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,17 CHF belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 110,59 CHF.

Am 25.04.2024 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 23,50 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 23,50 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,99 CHF je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

