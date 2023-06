Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Nestlé am Nachmittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 108,04 CHF.

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 108,04 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 108,04 CHF. Bei 108,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 721.446 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 118,70 CHF an. Mit einem Zuwachs von 9,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,42 CHF. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 4,28 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 121,83 CHF aus.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Nestlé hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.238,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,97 CHF je Nestlé-Aktie.

