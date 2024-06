Kursentwicklung im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag im Plus

26.06.24 09:26 Uhr

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 94,18 CHF nach oben.

Werbung

Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 94,18 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 94,26 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,76 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 157.053 Nestlé-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2023 auf bis zu 108,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,52 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 4,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,14 CHF. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 109,45 CHF angegeben. Nestlé wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025. Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,97 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie Handel in Zürich: SMI fällt letztendlich zurück Handel in Zürich: SLI letztendlich schwächer SIX-Handel SPI fällt zum Handelsende

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com