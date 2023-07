Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 104,96 CHF.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 104,96 CHF. In der Spitze gewann die Nestlé-Aktie bis auf 105,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,18 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 82.184 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 118,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.07.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 13,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,42 CHF. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 1,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 121,27 CHF.

Am 25.04.2023 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal hat Nestlé 22.238,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.238,00 CHF umgesetzt worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Nestlé wird am 27.07.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,96 CHF im Jahr 2023 aus.

