Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 104,04 CHF ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 104,04 CHF. Bei 103,84 CHF markierte die Nestlé-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 105,18 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 917.367 Nestlé-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2022 bei 118,70 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 103,42 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 121,27 CHF für die Nestlé-Aktie.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22.238,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,96 CHF je Nestlé-Aktie.

