Blick auf Aktienkurs

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zieht am Dienstagmittag an

26.08.25 12:05 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé zieht am Dienstagmittag an

Die Aktie von Nestlé zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 75,23 CHF.

Nestlé SA (Nestle)
75,29 CHF 0,41 CHF 0,55%
Das Papier von Nestlé legte um 11:49 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 75,23 CHF. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 75,25 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 74,34 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 412.732 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 17,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,05 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,07 CHF. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,90 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.02.2027 wird Nestlé schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nestlé-Gewinn in Höhe von 4,32 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

