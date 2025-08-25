Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 74,79 CHF.

Die Nestlé-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 74,79 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 74,21 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,34 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 672.188 Nestlé-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.03.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 22,64 Prozent zulegen. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,54 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 CHF ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,90 CHF je Nestlé-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 19.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,32 CHF je Aktie in den Nestlé-Büchern.

