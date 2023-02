Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Montagvormittag fester

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Nestlé zulegen und verteuerte sich in der SWX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 108,64 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 108,90 CHF. Die SWX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,52 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SWX-Handel 103.774 Nestlé-Aktien.

Am 29.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 127,12 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 103,42 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 5,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 121,85 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Am 21.04.2022 legte Nestlé die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Umsatzseitig standen 21.089,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 21.089,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Nestlé die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 5,02 CHF im Jahr 2023 aus.

