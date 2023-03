Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé stabilisiert sich am Nachmittag

Die Nestlé-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 109,56 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 110,84 CHF. In der Spitze büßte die Nestlé-Aktie bis auf 109,40 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 110,28 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 1.040.806 Stück.

Am 30.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 127,12 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,42 CHF. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 122,00 CHF.

Nestlé veröffentlichte am 21.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 21.089,00 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Nestlé 21.089,00 CHF umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Nestlé am 27.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,01 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nestlé-Aktie dennoch im Plus: Nestlé-Portfolio zur Hälfte als ungesund eingestuft

L`Oréal-Konzern: So wurde Françoise Bettencourt Meyers zur reichsten Frau der Welt

Nestlé-Aktie steigt: Nestlé startet Verkaufsprozess von Erdnussallergie-Therapeutikum

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé SA (Nestle) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé SA (Nestle)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com