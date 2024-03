Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nestlé zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Nestlé-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 95,97 CHF zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 96,29 CHF. Mit einem Wert von 95,66 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 580.282 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,84 CHF an. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 17,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,01 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,17 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,17 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 110,59 CHF.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.238,00 CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Nestlé möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,98 CHF fest.

