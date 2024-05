Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé stabilisiert sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 92,44 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Nestlé-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 92,44 CHF. Die Nestlé-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,58 CHF an. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,18 CHF nach. Bei 92,36 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 1.415.361 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 27.05.2023 markierte das Papier bei 112,38 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,57 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,52 CHF am 25.04.2024. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 3,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,17 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 109,82 CHF.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nestlé-Aktie in Höhe von 4,97 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

