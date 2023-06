Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag stabil

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Zum Vortag unverändert notierte die Nestlé-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 108,10 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 108,10 CHF. Im Tageshoch stieg die Nestlé-Aktie bis auf 108,50 CHF. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 108,06 CHF nach. Bei 108,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 51.611 Stück.

Am 30.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 118,70 CHF an. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 8,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 103,42 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 4,33 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 121,83 CHF aus.

Nestlé ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 25.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,97 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Analysten sehen bei Nestlé-Aktie Potenzial

Unilever-Aktie fester: Unilever nutzt vermehrt afrikanische Lieferanten

Nestlé-Aktie schwächelt: Nestlé ernennt Anna Manz zur CFO