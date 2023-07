Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Vormittag stärker

So entwickelt sich Nestlé

Die Aktie von Nestlé gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 106,90 CHF zu.

Werte in diesem Artikel

Die Nestlé-Aktie konnte um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 106,90 CHF. Die Nestlé-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,16 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 106,30 CHF. Bisher wurden heute 173.975 Nestlé-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 118,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Bei 103,42 CHF erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,27 CHF an.

Am 25.04.2023 hat Nestlé die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nestlé in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 22.238,00 CHF im Vergleich zu 22.238,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Nestlé am 27.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2023 4,96 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Nestlé angefallen

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Nestlé-Investment verloren

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Nestlé-Investment eingefahren