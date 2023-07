Kursentwicklung im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé schiebt sich am Nachmittag vor

27.07.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Nestlé zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 108,20 CHF nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 108,20 CHF zu. Kurzfristig markierte die Nestlé-Aktie bei 108,48 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 106,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.946.466 Nestlé-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 118,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nestlé-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 103,42 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 4,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Analysten bewerten die Nestlé-Aktie im Durchschnitt mit 121,82 CHF. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nestlé am 25.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 22.238,00 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.238,00 CHF in den Büchern gestanden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Nestlé am 27.07.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025. Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2023 4,96 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Nestlé angefallen SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Nestlé-Investment verloren SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Nestlé-Investment eingefahren

