Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Nestlé hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nestlé-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 74,48 CHF.

Die Nestlé-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 74,48 CHF an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 74,90 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Nestlé-Aktie bei 74,29 CHF. Bei 74,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 512.467 Nestlé-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.03.2025 auf bis zu 91,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 18,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2025 Kursverluste bis auf 69,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,90 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Nestlé.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,32 CHF in den Büchern stehen haben wird.

