Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 98,43 CHF.

Die Nestlé-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 98,43 CHF abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Nestlé-Aktie bis auf 97,75 CHF. Bei 98,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.660 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nestlé-Aktie 18,70 Prozent zulegen. Am 23.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,09 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 1,36 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 119,33 CHF an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nestlé am 25.04.2023. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 22.238,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.238,00 CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Nestlé die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,84 CHF je Nestlé-Aktie.

