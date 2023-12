Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittwochvormittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 96,74 CHF.

Das Papier von Nestlé befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,5 Prozent auf 96,74 CHF ab. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,70 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 96,70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 145.210 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,84 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2023 bei 96,12 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nestlé-Aktie 0,64 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 114,33 CHF.

Am 25.04.2023 hat Nestlé in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Umsatzseitig standen 22.238,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nestlé 22.238,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Nestlé wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,84 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Aufschläge in Zürich: SLI liegt schlussendlich im Plus

Starker Wochentag in Zürich: SPI schließt im Plus

Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus