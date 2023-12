Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Mittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 96,85 CHF abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 96,85 CHF ab. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,61 CHF aus. Mit einem Wert von 96,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 445.421 Stück.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 116,84 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,64 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 96,12 CHF fiel das Papier am 20.12.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 0,75 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 114,33 CHF je Nestlé-Aktie an.

Nestlé gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite hat Nestlé im vergangenen Quartal 22.238,00 CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nestlé 22.238,00 CHF umsetzen können.

Voraussichtlich am 22.02.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Nestlé die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2023 4,84 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

