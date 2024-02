Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Nestlé

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nestlé. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 93,45 CHF.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 93,45 CHF ab. Zwischenzeitlich weitete die Nestlé-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,28 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 93,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 756.371 Nestlé-Aktien.

Bei 116,84 CHF markierte der Titel am 26.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 20,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,28 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,18 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 3,00 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,18 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 110,73 CHF angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Nestlé am 25.04.2023 vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 22.238,00 CHF gegenüber 22.238,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Nestlé rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé im Jahr 2024 5,00 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

